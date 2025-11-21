Unione degli universitari: ricorso collettivo contro il semestre filtro a Medicina

L'annuncio del movimento di studenti

ROMA – Le prime prove del semestre filtro a Medicina sono state un “susseguirsi di errori e disorganizzazione”. E’ per questo che l’Unione degli Universitari, che parla di “decine di segnalazioni di irregolarità, circolate online e attraverso canali privati”, annuncia: “siamo pronti a un ricorso collettivo che chieda per tutti l’ingresso in sovrannumero e nella prima sede. Il numero chiuso va abolito, non reinventato peggio”.