Università di Palermo, Graduation Day 2023 al campus di viale delle Scienze

Intervenuto il rettore Midiri

PALERMO – L’Università di Palermo festeggia i suoi laureati. In viale delle Scienze si è tenuto il Graduation Day, l’evento organizzato dall’Ateneo per celebrare i neolaureati magistrali.

Il piazzale di Ingegneria, in viale delle Scienze, è stato il teatro della cerimonia che ha avuto inizio con l’ingresso del corteo accademico con in testa il rettore, Massimo Midiri. Quest’ultimo ha aperto la lunga lista degli interventi di augurio alla presenza di tutti gli ormai ex studenti, che hanno concluso il loro percorso universitario con il conseguimento della laurea magistrale durante lo scorso anno accademico.

Gli interventi

Sostenibilità e futuro, i principali temi affrontati da Midiri, che ha ripercorso le attività promosse dall’ateneo palermitano nell’ultimo anno. Immancabile il pensiero ai ragazzi che già da qualche mese hanno intrapreso un nuovo capitolo, con l’augurio di poter realizzare i propri sogni restando in Sicilia, sottolineando il cambiamento che sta prendendo atto nonostante le difficoltà.

Spazio anche agli studenti, con l’intervento di Adelaide Carista, alunna e presidente dell’associazione ‘Vivere Ateneo’, che ha voluto augurare ai suoi colleghi “un orizzonte vasto e aperto, pronto ad accogliere i nostri sogni – le sue parole -, le nostre aspirazioni e le nostre ambizioni”. Ha inoltre ricordato l’unicità di ogni percorso universitario, lasciando spazio alle voci degli studenti che ora non hanno più la possibilità di esprimersi.

A chiudere l’evento l’intervento di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, incentrato sulle opportunità che la nostra regione può offrire, e affidando ai neolaureati la responsabilità di averne cura, di partire dal locale per avere una visione globale.

Il lancio del tocco

La cerimonia si è conclusa con il consueto “Lancio del tocco”, personalizzato con i colori dei corsi di laurea, e con i festeggiamenti degli studenti e degli accademici sulle note di “Think” di Aretha Franklin, che con il suo “freedom” è il migliore augurio per il futuro di questi ragazzi.

