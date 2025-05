Esponente della lista Primavera del Sud per l'associazione La Finestra

CATANIA – Federica Cosentino è la studentessa più votata per il Cnsu – Consiglio Nazionale Studenti Universitari – per la lista “Primavera del Sud” in rappresentanza dell’associazione universitaria “La Finestra-Liberi di scegliere”.

Due giorni di votazioni – il 14 e 15 maggio – per tutti gli universitari italiani, per le elezioni del Consiglio nazionale degli studenti universitari, che si interfaccia direttamente con il Ministero dell’Università e della ricerca.

Oltre 3000 preferenze per Cosentino, con un’importante esperienza alle spalle all’interno del Senato Accademico, a testimonianza di un successo trasversale che ha saputo unire idee e progetti attorno a un unico obiettivo.

L’appoggio delle associazioni

Un consenso così vasto anche grazie all’appoggio, oltre che dall’associazione di riferimento La finestra, anche delle associazioni Nike, Arcadia, Libertas, Actea, Agorà, Athena, Ippocrate, Oltre, Orizzonte sanità e studenti Dfa.

Cosentino, 24 anni, che ha già conseguito la laurea triennale in lingue e culture europee ed è studentessa del corso di laurea magistrale in lingue e letterature europee e americane, è da sempre al fianco degli studenti e delle studentesse. Nel suo programma ha portato, tra gli altri, i temi del benessere psicologico degli studenti, della sicurezza degli spazi universitari e dei corsi abilitanti per gli insegnanti.

Cosentino: “Un onore”

«Onorata che tante studentesse e tanti studenti mi abbiano scelta ma è anche una grande responsabilità – commenta Cosentino – il mio impegno resterà quello di sempre, cioè tra gli studenti, raccogliendo le loro istanze giornalmente come faccio da anni”.

“Ringrazio i coordinatori di tutte le associazioni per essersi spesi senza mai risparmiarsi: Davide Calà, Luigi Orazio Tilaro, Giorgia Rizzo, Cataldo Pignato, Andrea Morabito, Mattia Valenti, Lorenzo Costanzo, Giuseppe Condorelli, Kristian Castro e Lorenzo Di Caro. Ma un ringraziamento speciale va a Sara Zappulla: lei ha già affrontato questo percorso ed è sempre pronta a sostenermi e a consigliarmi”.

Il precedente: nel 2022 Sara Zappulla

Si è ripetuto, infatti, il successo del 2022 quando la più votata era stata Sara Zappulla che, dal 2023, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del Cnsu dopo 20 anni di assenza degli studenti catanesi all’interno dell’ufficio di presidenza.

«L’impegno di Primavera del Sud degli ultimi anni è evidente ed è stato ripagato ancora una volta – commenta Zappulla – un impegno concreto che passa anche dalla scelta dei candidati: non è un caso che, dopo di me, ci sia un’altra donna”.

“Ci battiamo ogni giorno per i diritti degli studenti e delle studentesse, per il rispetto della parità di genere, per far sì che l’Università sia sempre strumento di inclusione e di riscatto per tutti e tutte. La mia esperienza al Cnsu non poteva terminare in modo migliore – conclude – ci saranno tante battaglie da combattere ancora nei prossimi anni ma so che saremo pronti».