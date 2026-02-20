Università, morto l’economista catanese Gaetano Aiello

Insegnava a Firenze

CATANIA – E’ morto l’economista Gaetano Aiello, docente di economia e gestione delle imprese all’Ateneo di Firenze che esprime cordoglio per la sua scomparsa.

Aiello, nato a Catania nel 1961, inizia la sua carriera nell’Ateneo fiorentino nel 1990, diventando ordinario nel 2005. È stato presidente del corso di laurea specialistica in marketing della facoltà di economia (2004 – 2008), direttore del dipartimento di scienze aziendali (2009 – 2012), direttore del dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa e membro del Senato accademico (2012 – 2020).

Membro dell’editorial board di numerose imprese riviste di marketing, advisor scientifico di numerose, istituzioni e associazioni di categoria, Aiello è stato anche componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Meyer, presidente dell’Accademia italiana di economia aziendale e socio della Società italiana di marketing, della Società italiana di management, dell’Academy of marketing science, della Korea students of marketing science e della European marketing academy.

I principali interessi di ricerca di Aiello hanno riguardato l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, lo sviluppo internazionale delle imprese della distribuzione commerciale, il Made in Italy, il marketing territoriale e la competizione nel settore dei beni di lusso.