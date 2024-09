Università telematiche: un ponte tra studio e lavoro

L’istruzione superiore sta attraversando un’evoluzione profonda grazie all’introduzione di nuovi strumenti tecnologici e modelli di apprendimento a distanza. In Italia, le Università telematiche come Pegaso, Mercatorum e l’offerta formativa di Certipass stanno contribuendo a questo cambiamento, offrendo agli studenti soluzioni innovative per conciliare studio e impegni lavorativi. Tali Atenei, con la loro vasta gamma di corsi e metodi didattici all’avanguardia, si sono affermati come pilastri del sistema educativo nazionale. Attraverso percorsi di laurea, master e certificazioni, queste Università telematiche rappresentano una risorsa importante per chi cerca un’istruzione flessibile e di qualità.

L’Università Telematica Pegaso ha rivoluzionato l’istruzione accademica adottando sistemi e-learning tecnologicamente avanzati. Con 27 corsi di laurea, tra triennali e magistrali, un corso a ciclo unico e oltre 300 master di primo e secondo livello, Pegaso risponde alle necessità di studenti provenienti da diversi contesti professionali e personali. Offre percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 crediti formativi (CFU) per coloro che desiderano specializzarsi rapidamente in settori specifici. Inoltre, le sue 82 sedi d’esame distribuite su tutto il territorio italiano garantiscono facilità di accesso alle prove finali, rendendo il percorso formativo altamente personalizzabile.

L’Università Telematica Mercatorum propone un’offerta formativa che comprende 14 corsi di laurea triennale, 7 magistrali e oltre 50 master e corsi di perfezionamento. Questo Ateneo si distingue per l’approccio interattivo alla didattica, con materiali come testi, diapositive commentate e filmati delle lezioni disponibili sia in modalità sincrona che asincrona. Gli studenti partecipano alle attività didattiche in classi virtuali seguite da tutor esperti, mentre la valutazione finale si basa su test a scelta multipla. Grazie a 65 sedi d’esame distribuite sul territorio nazionale, Mercatorum offre un’esperienza formativa accessibile e mirata allo sviluppo delle competenze richieste dal mercato del lavoro.

Certipass, tramite il programma EIPASS (European Informatics Passport), offre la possibilità di certificare competenze digitali riconosciute a livello internazionale. Questa certificazione permette a studenti e lavoratori di acquisire e dimostrare abilità digitali immediatamente applicabili nel contesto lavorativo e formativo. Le certificazioni EIPASS rappresentano un attestato professionale utile per concorsi pubblici, graduatorie e come credito formativo nelle scuole e nelle università, contribuendo a migliorare il profilo professionale e accademico di chi le consegue. Con la crescente digitalizzazione di ogni settore, queste competenze sono diventate fondamentali per chiunque desideri rimanere competitivo in un mercato sempre più orientato verso le tecnologie digitali.

Tutti i corsi e i programmi offerti dalle Università telematiche Pegaso, Mercatorum e dal programma di certificazione EIPASS sono facilmente accessibili tramite il centro di formazione AFEIP, accreditato come E-learning Center Point e Ei-Center per queste istituzioni. AFEIP si configura così come punto di riferimento per chi desidera intraprendere o completare il proprio percorso formativo attraverso strumenti moderni e all’avanguardia.