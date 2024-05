I militari devono accertare le cause del decesso

PALERMO – Un uomo di 50 anni, Giuseppe Sparacino, è stato trovato morto a Porticello in via Stenditore frazione del comune di Santa Flavia (Palermo).

Uomo ritrovato morto

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e il medico legale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare le cause del decesso.