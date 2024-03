Urla e sputi contro la sede del Movimento Popolare Catanese

Il capo del movimento non era sul posto

CATANIA – Come una furia cieca, un giovane ha fatto irruzione nella sede del Movimento Popolare Catanese, in via Gabriele D’Annunzio. Dentro, ha cominciato a inveire contro un manifesto raffigurante il capo del movimento, l’avvocato Giuseppe Lipera, prima di fuggire quando si è reso conto che la segretaria del movimento Giovannella Urso aveva chiamato il 112.

Ora i carabinieri, fa sapere l’avvocato Lipera, “hanno avviato le ricerche dell’uomo”. È avvenuto attorno alle 10.45. Secondo fonti vicine al movimento, l’uomo potrebbe esser stato in preda a una sorta di squilibrio mentale. Sta di fatto che avrebbe gridato delle frasi incomprensibili e farneticanti e avrebbe pure sputato verso la vetrina della sede.

Sul posto sono intervenute diverse gazzelle del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri.