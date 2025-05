Uruguay, è morto l’ex presidente “Pepe” Mujica

Fu imprigionato durante la dittatura

È morto a 89 anni l’ex presidente dell’Uruguay “Pepe” Mujica che guidò il Paese dal 2010 al 2015 ed era considerato un importante esponente della sinistra sudamericana. Negli anni ’60 Mujica militò nel Movimento di liberazione nazionale dei Tupamaros, organizzazione radicale ispirata al marxismo e che si trasformò in un’organizzazione di guerriglia. Imprigionato durante la dittatura, divenne in seguito presidente con il Fronte Ampio.

Dal 2018 non ricopriva più ruoli politici ed era malato di tumore, ma continuava a essere molto influente. Pepe, così lo chiamavano tutti in Uruguay, sarà ricordato in patria per la saggezza delle sue parole, scrivono i media uruguayani.