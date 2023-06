Usa, scienziato sott’acqua per 100 giorni: invecchiamento rallentato

Joe Dituri vive dal 1 marzo in una capsula sottomarina e aggiorna i suoi followers attraverso Instagram

WASHINGTON – Uno scienziato americano sta per raggiungere l’obiettivo di permanenza per 100 giorni sott’acqua. L’esperimento in corso dallo scorso 1 marzo ha come protagonista Joseph (Joe) Dituri, 55 anni, ex ufficiale della Marina americana e direttore dell’International Board of Undersea Medicine (Ibum).

Lo scienziato si trova all’interno di una capsula di 100 metri quadrati, la Jules Undersea Lodge Habitat, a circa sei metri di profondità nell’Oceano Atlantico. Gli aggiornamenti sul suo stato di salute e sulla sua permanenza sott’acqua arrivano dalla sua pagina Instagram. L’esperimento è per testare l’impatto di un ambiente pressurizzato sul corpo umano per un periodo prolungato. Secondo Dituri durante la sua permanenza nella capsula sottomarina l’invecchiamento del suo corpo si è rallentato del 20%. Inoltre, i suoi marcatori infiammatori sono stati dimezzati e il suo colesterolo è sceso di 72 punti.

Questi cambiamenti sono dovuti alla pressione alla quale Dituri è sottoposto all’interno della capsula pressurizzata. Pressione che risulta simile a quella delle camere iperbariche, dove migliorano il flusso sanguigno cerebrale, il metabolismo cerebrale e la microstruttura del cervello, con conseguente potenziamento delle funzioni cognitive, fisiche e del sonno.