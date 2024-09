Usa, sondaggio di Fox News: Kamala Harris avanti a Trump di 2 punti

La vicepresidente in vantaggio 50 a 48 secondo la tv conservatrice

WASHINGTON – La vicepresidente Usa Kamala Harris è avanti a Donald Trump di due punti percentuali, 50% contro il 48%, secondo l’ultimo sondaggio di Fox news. Secondo la tv conservatrice, è la prima volta che Harris raggiunge questa cifra.

Donald Trump, in un comizio a Long Island, attacca i democratici: “La verità è che la minaccia alla democrazia non sono io ma Harris e i Democratici”, ha detto, sostenendo che “i Repubblicani sono conservatori ma soprattutto siamo il partito del buon senso”. Il tycoon ha quindi ringraziato il Secret Service per aver sventato l’ultimo presunto attentato ai suoi danni.