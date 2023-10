Usa, strage nel Maine: uomo armato uccide 22 persone

Si tratta di un ex militare che è fuggito in auto

1' DI LETTURA

È caccia all’uomo nel Maine, Stato a Nord Est degli Stati Uniti, dove l’autore dell’ennesima strage in un luogo pubblico è scappato, dopo aver ucciso almeno 22 persone. Le forze dell’ordine hanno già identificato il killer. Si chiama Robert Card, ex militare uomo bianco di mezza età, ma i motivi del suo gesto sono ancora incerti.

L’uomo è fuggito, quindi le autorità hanno ordinato ai cittadini di chiudersi in casa e fornire tutte le informazioni possibili per catturarlo.

L’allarme è stato dato intorno alle 19 di sera, quando Card è entrato con un fucile mitragliatore AR-15 in due locali della cittadina del Maine, lo Schemengees Bard and Grille Restaurant e lo Speratime Recreation. Un ristorante e una sala da bowling affollati dalle famiglie, che stavano celebrando una festa per i loro bambini. L’ex militare ha iniziato a sparare sulle persone, uccidendone almeno 22 e ferendone una sessantina, subito dopo è scappato a bordo di un’auto Subaru. La macchina è stata ritrovata abbandonata verso le undici e mezza di sera, nella vicina città di Lisbon.