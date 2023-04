Usa: Trump in tribunale, è tecnicamente “sotto arresto”

Folla di giornalisti e supporter fuori dal tribunale.

NEW YORK

Con il suo ingresso in tribunale, dove si è costituito per la vicenda della pornostar Stormy Daniels, Donald Trump è tecnicamente “under arrest”, sotto arresto, come riferiscono la Cnn ed altri media americani.

“Mi sto dirigendo verso Lower Manhattan, al tribunale. Sembra così surreale – Wow, mi arresteranno. Non riesco a credere che questo stia accadendo in America. MAGA!”: così Donald Trump su Truth poco prima di entrare in tribunale.

Il tycoon aveva parlato di “caccia alle streghe”, accusa il giudice di essere di parte e chiede di spostare il processo a Staten Island.

“Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore”, scrive in una mail ai sostenitori.

Ok ai fotografi in aula per scattare immagini prima dell’udienza, vietate le telecamere.

Per Trump né manette né foto segnaletica.