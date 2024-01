Usa, Trump revisionista: “La guerra civile si poteva evitare negoziando”

Il Tycoon rimette in discussione la figura di Lincoln

WASHINGTON – Donald Trump ha suggerito che la guerra civile americana avrebbe potuto essere evitata attraverso la “negoziazione”, sostenendo che la lotta per porre fine alla schiavitù negli Stati Uniti in definitiva non era necessaria e che Abraham Lincoln avrebbe dovuto fare di più per evitare spargimenti di sangue. “Sono stati commessi tanti errori. C’era qualcosa che penso si sarebbe potuto negoziare, ad essere sincero con voi”, ha detto durante un evento elettorale in Iowa, dove il 15 gennaio sono iniziate le primarie repubblicane.

“Penso si sarebbe potuto negoziare…sono morte così tante persone”. In effetti, ci fu una serie di sforzi prima che iniziasse la Guerra Civile per raggiungere un accordo per salvare l’Unione. Ma il futuro della schiavitù nel Sud non poteva essere risolto attraverso un compromesso e la nazione entrò in guerra con se stessa. Il magnate non ha detto come avrebbe evitato il conflitto, che ha anche definito “così orribile ma così affascinante”. Trump ha anche suggerito che Lincoln non avrebbe lo stesso prestigioso storico “se avesse negoziato”.

L’ex deputata repubblicana Liz Cheney, sua bestia nera, ha criticato l’uscita dell’ex presidente, chiedendo come i repubblicani che lo appoggiano difenderlo. “Quale parte della guerra civile ‘avrebbe potuto essere negoziata? La parte della schiavitù? La parte secessionista? Se Lincoln avrebbe dovuto preservare l’Unione?”, ha incalzato Cheney. “Domanda per i membri del Grand Old Party – il partito di Lincoln – che hanno appoggiato Donald Trump: come potete difendere questo?”, ha concluso.