"Non ho mai ritrattato niente"

1' DI LETTURA

ROMA – “La ricerca di verità da parte delle associazioni delle vittime comincia a diventare irrealizzabile perché si muore: Purgatori se ne è appena andato, era una voce importantissima, altre che hanno vissuto la vicenda se ne possono andare, visto tutti gli anni passati. Chi ha guidato un aereo potrebbe dire ‘ero io alla cloche di un aereo che quella notte era tra gli altri a ronzare attorno al Dc9′”. Così Giuliano Amato in conferenza alla sede della Stampa estera.

Le dichiarazioni su Ustica

L’ex presidente del Consiglio con le sue dichiarazioni ha riaperto il caso della strage di Ustica, poi la parziale retromarcia: “Non ho nuovi elementi”. oggi ulteriori chiarimenti in conferenza stampa: “Non ho ritrattato niente. Nell’intervista non ho mai detto che stavo dando la verità su Ustica. Ho detto che portavo avanti l’ipotesi più ritenuta più credibile tra quelle formulate, specificando che non avevo la verità da offrire ma il mio scopo era provocare se possibile un avvicinamento alla verità. E non ho detto a Macron di chiedere scusa ma di occuparsi della cosa: se dimostra che è infondata bene, se no deve chiedere scusa”.