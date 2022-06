Ustica-Palermo, sostituito da un catamarano l’aliscafo in avaria

L'intervento del sindaco Salvatore Militello

1' DI LETTURA

USTICA – Questa mattina è saltato il collegamento alle 7 con l’aliscafo Zibibbo da Ustica. I collegamenti almeno fino a mercoledì saranno garantiti dal catamarano. E’ stato il sindaco Salvatore Militello con una nota all’assessorato regionale ai Trasporti e alla Liberty Lines a richiedere la sostituzione del natante.

“Considerata l’avaria di ieri alle 15,30 dell’aliscafo in linea Ustica/Palermo ed ora in sosta ad Ustica in attesa di trasferimento a Palermo per le dovute riparazioni, – ha scritto il sindaco – per non aggravare la già difficile situazione nei trasferimenti di residenti e turisti presenti nell’Isola, si richiede che oggi il catamarano del servizio regionale, dopo il servizio partenza da Ustica alle ore 10 ed arrivo a Palermo alle ore 11,30 riprenda la linea da Palermo per Ustica secondo gli orari ministeriali ossia alle ore 14 da Palermo, alle 16 da Ustica ed alle 17,45 da Palermo con sosta notturna nell’isola”.