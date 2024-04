La cittadinanza onoraria e la revoca

USTICA (PALERMO)- Si riapre la polemica a Ustica sulla cittadinanza onoraria assegnata a Benito Mussolini e ad altri gerarchi fascisti nel 1924. Una proposta di delibera della maggioranza, che sarà discussa domani in consiglio comunale, prevede che “il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere deliberate dal Consiglio comunale solo se la persona è ancora in vita”. Su queste tre righe finali del documento i consiglieri d’opposizione hanno presentato un emendamento, annunciando battaglia in aula.

“Revocare la cittadinanza”

“Revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e ai gerarchi fascisti Roberto Farinacci, Pietro Lanza di Scalea, Alfredo Cucco e Cesare Mori è oggi un atto di civiltà dovuto a tutti coloro che furono vittime delle leggi razziali e che morirono per difendere la libertà e la democrazia nel nostro paese”, dicono i consiglieri del gruppo consiliare ‘Tutti insieme per Ustica’ Diego Altezza (capogruppo), Martina Natale e Maria Ailara.

L’opposizione in campo

“Per queste ragioni ci opporremo domani alla modifica del regolamento cittadinanze onorarie, proposto dall’amministrazione di destra guidata dal sindaco Salvatore Militello, che mira alla modifica del regolamento comunale, per impedire la revoca della cittadinanza onoraria a tutti coloro che l’hanno ottenuta e che sono defunti”, aggiungono.

Per l’opposizione l’iniziativa dei sette consiglieri di maggioranza “è un danno d’immagine per la nostra isola di Ustica, terra di libertà e democrazia”. E ricordano che l’isola è stata “confino negli anni del regime fascista, ha ospitato testimoni di resistenza e della lotta al regime fascista, come Antonio Gramsci, Filippo Turati e Nello Rosselli”. “Ci auguriamo che non sia vero che qualche ministro, abbia trovato il tempo di interferire in questa vicenda”, concludono.