V. Entella-Palermo, già più di 600 i tifosi rosanero nel settore ospiti

Lo stadio Comunale di Chiavari può contenere circa 5500 spettatori in totale

Dal 14 maggio e fino a lunedì 16 maggio (ore 19.00) è aperta la vendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Comunale di Chiavari (capienza di circa 5500 spettatori in totale) che ospiterà l’incontro tra Virtus Entella e Palermo. Il match è valido per la gara di andata del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C ed è in programma martedì 17 maggio alle ore 20.30.

I tifosi rosanero, dopo la trasferta di Trieste nel primo turno del tabellone, hanno risposto per l’ennesima volta presente al seguito della squadra guidata da Silvio Baldini. Sono giù più di 600, infatti, i ticket staccati per il settore dello stadio dedicato ai supporters della squadra in trasferta. Anche in questa occasione, dunque, si potrebbero sfiorare i mille tifosi presenti nonostante i diversi chilometri di distanza tra il capoluogo siciliano e la città ospitante.