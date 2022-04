Va in discoteca con la pistola: arrestato il nipote del boss

Il 30enne è stato arrestato dai Lupi dei Carabinieri.

CATANIA – Era andato in discoteca armato di una pistola calibro 6,35 con colpo in canna e sei proiettili nel serbatoio. Un 30enne, nipote di Roberto Vacante – boss di vertice della famiglia Santapaola-Ercolano (è sposato con la figlia del defunto Salvatore) e da diversi anni al 41 bis – è stato arrestato domenica notte davanti alla discoteca Cucharacha della playa di Catania. Un carabiniere fuori servizio, intorno alla mezzanotte del 25 aprile scorso, si è accorto di un’animata discussione che stava coinvolgendo una quindicina di persone, tra cui proprio Vacante jr. Il militare del Nucleo Investigativo ha chiesto l’intervento dei colleghi al fine di evitare che la situazione degenerasse, anche in virtù della sparatoria avvenuta davanti al Ecs Dogana Club.

Quando sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Squadra Lupi del Nucleo Investigativo del Comando provinciale uno del gruppetto ha tentato di defilarsi al controllo, ma è stato bloccato e identificato. Così i militari hanno scoperto la sua ‘parentela’ con Roberto Vacante, indicato dai pentiti come il ‘riciclatore’ dei soldi sporchi della famiglia mafiosa. Va detto che non si tratta di uno dei due fratelli Vacante coinvolti prima della pandemia nel blitz Overtrade.

Il 30enne – detenuto nel carcere di Piazza Lanza dopo la convalida dell’arresto in flagranza del gip – è accusato di porto, detenzione e ricettazione di un’arma da fuoco clandestina. La pistola con la matricola abrasa, trovata dai carabinieri nella tasca posteriore dei pantaloni, è stata inviata ai Ris di Messina per verificare se è stata usata in qualche azione di fuoco.