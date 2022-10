Va in escandescenza e ferisce una dipendente delle Poste

E' accaduto questa mattina. Per l'uomo è scattato il trattamento sanitario obbligatorio.

1' DI LETTURA

PATERNO’. Le notizie sono frammentarie ma ciò che è certo è che una delle dipendenti delle Poste centrali, in via Teatro, è finita in ospedale.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, un uomo di mezza età questa mattina sarebbe andato in escandescenza finendo col far finire sul volto della dipendente uno dei pannelli divisori che separano dagli utenti: a farne le spese, per l’appunto, è stata la donna colpita al labbro dal plexiglass.

Sul posto, si è portata un’ambulanza del 118. Ad intervenire anche una pattuglia dei carabinieri e della polizia municipale.

Per l’uomo è scattato il trattamento sanitario obbligatorio.