Vaccini, affluenza record per l’Influ day dell’Asp di Palermo

Al Politeama 483 dosi somministrate

PALERMO – Altissima affluenza negli ambulatori mobili in Piazza Castelnuovo e nei centri di città e provincia in occasione delle iniziative organizzate dall’Asp di Palermo nella giornata dell’Influ Day regionale. Sono state complessivamente 483 le dosi somministrate. In particolare, l’evento organizzato a piazza Castelnuovo, all’interno dell’EXPO della Maratona, è stato pensato per facilitare l’accesso alla vaccinazione e per intercettare segmenti di popolazione non sempre raggiunti dai canali tradizionali.

Gli ambulatori hanno operato con personale del Dipartimento di prevenzione: infermieri e medici impegnati nella somministrazione e nella consulenza sulle vaccinazioni. L’iniziativa rientra nella più ampia campagna promossa dall’azienda per la stagione influenzale e conferma la strategia dell’Asp volta a portare i servizi di prevenzione direttamente nei luoghi di aggregazione.

“La risposta dei cittadini è stata evidente e per noi estremamente significativa – ha detto il direttore sanitario dell’ASP di Palermo, Antonino Levita – la prevenzione funziona quando è accessibile e organizzata in modo capillare. L’azienda continua a lavorare per garantire dosi e punti di somministrazione diffusi sul territorio: fino ad oggi abbiamo distribuito oltre 245.000 dosi ai nostri centri, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, e proseguiremo con ulteriori iniziative per favorire la vaccinazione delle categorie più fragili”.

L’Asp ricorda che la campagna antinfluenzale prosegue su scala provinciale con centri vaccinali fissi, ambulatori mobili e giornate dedicate nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo è favorire la massima copertura possibile, in particolare tra anziani, persone con patologie croniche, donne in gravidanza e tutti i soggetti a rischio.