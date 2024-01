“Vado in bagno” e non torna più: madre abbandona il figlio neonato

Il piccolo è stato affidato ad una casa famiglia

“Vado in bagno“, ma non torna più lasciando il figlio neonato da solo. È quanto accaduto nella sala d’aspetto del pronto soccorso di Aprilia, in provincia di Latina.

La protagonista della vicenda una donna, madre del piccolo, che nella serata di ieri, venerdì 26 gennaio, durante l’attesa in ospedale ha detto di allontanarsi per andare in bagno e distraendo con una scusa il personale, per poi dileguarsi e non tornare più.

Ad accorgersi di quanto era accaduto una infermiera del 118 che aveva appena trasportato un paziente, ed incuriosita ha chiesto di chi fosse il bimbo. Da lì è partita la ricerca nella sala e poi nei bagni, ma della madre non vi era più alcuna traccia.

L’infermiera a quel punto ha chiamato il pediatra di turno che ha visitato il piccolo che, fortunatamente, sta bene. Al bimbo di poco più di tre mesi è stato dato il nome Lorenzo

Sono stati allertati i carabinieri di Aprilia e i servizi sociali che hanno affidato il piccolo ad una casa famiglia. I carabinieri, intanto, hanno avvito le indagini per rintracciare la mamma che, da quanto registrato nelle immagini del sistema di videosorveglianza, per non farsi riconoscere, aveva il volto ben coperto con un cappuccio.