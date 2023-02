Valderice, si finge impiegato delle Poste e truffa un anziano: denunciato

L'uomo è stato raggirato telefonicamente

VALDERICE (TP) – Si finge impiegato delle poste e truffa un anziano. I carabinieri hanno denunciato un 22enne napoletano dopo la denuncia presentata da un valdericino che ha dichiarato di aver accreditato quasi duemila euro su una postepay intestata al giovane, in tre bonifici diversi.

Il raggiro

L’uomo sarebbe stato contattato telefonicamente dal 22enne che, fingendosi operatore di Poste Italiane, tramite artifizi e raggiri avrebbe indotto la vittima ad effettuare tre distinti bonifici per un importo di quasi 2 mila euro su una carta postepay, risultata intestata al giovane napoletano.

La truffa

Il ragazzo avrebbe dapprima inviato un sms parlando a nome di Poste Italiane invitando la vittima a richiamare in quanto il conto corrente risultava ad elevato rischio frode. Una volta ricontattato dal 66enne lo avrebbe indotto a versare la somma in diverse trance al fine di allineare il conto in modo da scongiurare ogni rischio.