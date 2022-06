Valente: “Vogliamo dare una soddisfazione alla città di Palermo”

"Sono onorato di far parte di questa squadra"

1' DI LETTURA

Al termine della finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo terminata 1-0 in favore dei rosanero, l’attaccante dei siciliani Nicola Valente ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: “E’ stato un percorso ancora più bello perché siamo pariti e pochi credevano in noi. Adesso possiamo giocarci le nostre carte e dobbiamo continuare a stare sul pezzo per domenica. Ci sono altri 90 minuti durante i quali dobbiamo dare il massimo. Questa squadra qua ha sempre lavorato bene, adesso abbiamo ancora una sfida davanti. Stavamo lavorando su qualcosa di importante, ora stiamo vivendo un sogno che dobbiamo chiudere. Il mister sa come tenerci sul pezzo e noi abbiamo ancora fame, vogliamo dare una soddisfazione a questa città. C’è una settimana davanti e dobbiamo pensare a domenica prossima. Siamo un gruppo fantastico, sono contento per Marconi che ha fatto una partita stupenda come tutti i playoff. Tutti in generale abbiamo giocato benissimo, sono onorato di far parte di questa squadra. Poche volte succede di avere dei compagni del genere. Baratto tranquillamente la vittoria per uno dei miei gol. Non deve fare gol Valente ma deve vincere il Palermo”.