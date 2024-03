Valguarnera, auto si ribalta e finisce fuori strada: ferita una 50enne

È stata portata via in ambulanza

VALGUARNERA (ENNA) – La sua auto, una Ford, si è ribaltata lungo la strada provinciale numero 4 tra Valguarnera e Piazza Armerina, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di morte, nonostante i traumi riportati. È successo stamattina a una signora valguarnerese, una 50enne, trasportata all’ospedale di Enna con gravi traumi dopo esser stata estratta dal veicolo.

Sul posto l’ambulanza di Enna, diretta dal dottore Salvo Campione, i Vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Secondo quanto è emerso, il mezzo, per ragioni che saranno al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltato ed è finito fuori strada. Il tutto è avvenuto un paio d’ore fa. E le condizioni della donna, che era da sola in macchina, sembrerebbero non destare preoccupazioni.