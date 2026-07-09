Dramma della solitudine

VALGUARNERA – Dramma della solitudine a Valguarnera (Enna) dove un uomo con problemi psichici di 60 anni è stato trovato morto in casa, sembra per cause naturali, in una palazzina del centro abitato: il corpo era in decomposizione. Il decesso secondo i primi rilievi risalirebbe a parecchi giorni fa.

Ad avvertire i carabinieri sono stati i vicini di casa dell’uomo che hanno avvertito cattivo odore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno forzato la porta ed hanno trovato il corpo dell’uomo.