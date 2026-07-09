 Dramma della solitudine a Valguarnera, uomo trovato morto in casa
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Valguarnera, uomo trovato morto in casa dopo giorni dal decesso

Valguarnera uomo morto in casa
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Dramma della solitudine
PROVINCIA DI ENNA
di
1 min di lettura

VALGUARNERA – Dramma della solitudine a Valguarnera (Enna) dove un uomo con problemi psichici di 60 anni è stato trovato morto in casa, sembra per cause naturali, in una palazzina del centro abitato: il corpo era in decomposizione. Il decesso secondo i primi rilievi risalirebbe a parecchi giorni fa.

Ad avvertire i carabinieri sono stati i vicini di casa dell’uomo che hanno avvertito cattivo odore. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno forzato la porta ed hanno trovato il corpo dell’uomo.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI