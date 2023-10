Van con migranti fugge all’alt della polizia e si schianta: bambini feriti

Sono stati trasportati d'urgenza in ospedale

Durante la notte scorsa, tra il 16 e il 17 ottobre, un van carico di migranti è fuggito all’alt della polizia e si è schiantato contro il guardrail provocando diversi feriti, tra cui bambini. L’episodio è avvenuto a Rabuiese, in provincia di Trieste, nei pressi del confine con la Slovenia.

L’autista del van che trasportava una ventina di migranti non si è fermato all’alt della polizia, da lì è partito l’inseguimento da parte degli agenti che è poi terminato con lo schianto del furgone. Una decina di bambini, insieme ad altrettanti adulti, tra cui le mamme dei più piccoli, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste e all’ospedale di Cattinara per ricevere le necessarie cure mediche. Nonostante la dinamica dell’incidente, nessuno sembra trovarsi in condizioni gravi.