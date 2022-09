“Vandali e tossici al Blocco B dell’ospedale, vicenda insostenibile”

L'amarezza di un addetto all'anti-incendio costretto in molte occasioni ad intervenire personalmente.

1' DI LETTURA

BIANCAVILLA. “La situazione è divenuta ormai insostenibile. Mi chiedo: chi dovrebbe intervenire? Sempre le persone come me a cui spetta ben altro compito?”.

A parlare con visibile amarezza è Ippolito Parisi, volontario dell’anti-incendio che da tempo denuncia una situazione incresciosa nei locali del Blocco B dell’ospedale di Biancavilla. Tra la presenza di persone che hanno fatto uso di droghe, vandali o ubriachi che nel corso della notte si recano lì a bivaccare e creare disagi, l’allarme nelle ultime settimane si è fatto incessante.



“Eppure – prosegue Ippolito Parisi – non si muove niente e si rimane nell’indifferenza di tutti. Questo posto sembra essere diventato un dormitorio alla mercé di tutti: c’è chi viene qui e fa i propri bisogni senza alcun pudore, c’è chi viene a drogarsi, c’è chi viene solo fare danni”.

Una situazione, come detto, per l’appunto insostenibile.

“Cosa chiedo?”, conclude Parisi, “chiedo semplicemente un impegno da parte delle istituzioni. Qualcuno intervenga”.