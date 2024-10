Pogliese e Cannella: “Bene l’investimento contro il caro voli”

"I siciliani non possono essere cittadini di serie B con una mobilità negata"

PALERMO – “Apprezziamo le azioni annunciate dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riguardanti la prossima variazione di bilancio, con una manovra complessiva di 350 milioni, e in particolare tra di esse trova spazio una nostra storica battaglia: il contrasto al caro voli”, a dirlo sono i coordinatori regionali di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, per la Sicilia Orientale, e Giampiero Cannella, per la Sicilia Occidentale.

“Con le variazioni di bilancio saranno aumentare le risorse per le scontistiche riservate ai residenti in Sicilia per una cifra di 7,2 milioni di euro: in tal modo la Regione riuscirà a garantirà il proseguimento del taglio del costo dei biglietti aerei sino a fine anno e, in aggiunta, il contributo sarà elevato dal 25 al 30% del costo del biglietto per tutte le tratte italiane”.

“Un obiettivo importantissimo per Fratelli d’Italia: i siciliani non possono essere cittadini di serie B con una mobilità negata e l’impegno del governo nazionale e regionale è stato proficuo e sinergico. Il governo Meloni ha stanziato 8 milioni di euro per il fondo Insularità e il governo Schifani, con l’impegno dell’assessore Alessandro Aricò, ha istituito il bonus contro il caro voli con finanziamenti complessivi, tra fondi statali e regionali, che oggi superano i 40 milioni di euro”.

“Una misura senza precedenti che fornisce risposte concrete ai siciliani che si unisce alle altri azioni messe in campo per le emergenze isolane”, concludono i coordinatori.