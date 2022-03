Varrica: “Lagalla sedicente candidatura civica”

Il deputato del M5S va all'attacco del candidato sindaco di Palermo

PALERMO – Roberto Lagalla si dimette da Assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale e si iscrive alla corsa per il ruolo da sindaco di Palermo. Ad annunciarlo è lo stesso ex Rettore in una conferenza stampa.

La sua candidatura, però, non è vista di buon occhio da tutti. Adriano Varrica, parlamentare del M5S, va all’attacco nei confronti di Lagalla: “Con una conferenza stampa a due mesi dalle elezioni, Lagalla è stato capace di svestire i panni di politico di lungo corso, assessore in carica del governo Musumeci, per diventare dall’oggi al domani un candidato sindaco di Palermo ‘senza politica e partiti’. Si tratterebbe cioè di una candidatura (sedicente) civica che propone un governo di ‘salute pubblica’. Bisogna però essere chiari su questo punto: la città non ha bisogno di un governo di salute pubblica”.

LEGGI ANCHE: Varchi in campo: “Unità nel centrodestra, non veti”

“Chi propone un quinquennio di ‘tutti con tutti’ – aggiunge Varrica – guarda agli interessi della classe politica e non a quelli della città e dei cittadini. Vedremo nei prossimi giorni se autocandidati e forze politiche si uniranno a Lagalla pur avendo giurato da mesi di non voler stare con Meloni e Salvini, coi quali, chiaramente, promettono di ritrovarsi al secondo turno in caso di ballottaggio. In questo, per me triste scenario politico, le forze civiche e progressiste devono avere il coraggio, la forza e l’umiltà di formulare una proposta politica all’altezza della situazione e utile alla città piuttosto che agli interessi”.