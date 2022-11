“Vasco Rossi a Palermo”, la conferma di Lagalla

Ecco quando la rock star dovrebbe esibirsi nel capoluogo

PALERMO – «La notizia del concerto di Vasco Rossi a Palermo conferma l’impegno di questa amministrazione per far tornare in città i grandi nomi del panorama musicale. È già successo con lo sforzo per rendere, la scorsa estate, il Velodromo di nuovo agibile per ospitare il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori e si prosegue, riaprendo dopo tanti anni lo Stadio Barbera per un grande evento musicale come il concerto di Vasco Rossi”. Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Vasco Rossi dovrebbe esibirsi con due date nel capoluogo siciliano a primavera 2023.

“La città non merita di stare ancora ai margini, ma di essere una meta al centro dei grandi spettacoli – aggiunge il sindaco – Oltre a essere una bella notizia per i palermitani, il ritorno dei grandi concerti in città diventa una grande occasione per l’economia e l’indotto del territorio che ruotano attorno agli spettacoli di questa portata».

La notizia era iniziata a circolare nelle prime ore nel pomeriggio. Dallo stadio si confermava che si stava lavorando ma che la notizia non poteva essere confermata. Certezza veniva data da Carmelo Costa, Ceo della “Musica da bere srl”. “Dopo 25 anni dall’ultimo concerto del 1998 lo Stadio di Palermo torna ad ospitare un concerto! Lo abbiamo voluto, abbiamo lottato con pazienza e pervicacia ma alla fine ce l’abbiamo fatta! Una vittoria di tutti quei palermitani che per 25 anni, senza alcun motivo, hanno dovuto rinunziare alla Musica o sobbarcarsi lunghi viaggi”, ha scritto Costa su Facebook

Adesso le parole del primo cittadino però confermano il risultato.