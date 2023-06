Vasco Rossi: “Finalmente torno a Palermo”

Domani sera andrà in scena la prima delle due date evento che vedrà come protagonista la rockstar

1' DI LETTURA

PALERMO – “Finalmente a Palermo!!! Ci torno dopo 18 anni!“. Inizia così il post di Vasco Rossi, che domani sera si esibirà per la prima delle due serate a Palermo al Renzo Barbera, che accoglierà oltre 70mila fan per i due giorni.

“L’ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato… nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest’anno sono felice di riaprirlo al Rock!! Evviva!!!“.

I fan della rockstar sono accampati da giorni all’esterno dello stadio e non vedono l’ora che sia domani sera per cantare e saltare insieme al Blasco.