 Vede la polizia e indossa il casco a piedi, arrestato per spaccio
Vede la polizia e indossa il casco a piedi, arrestato per spaccio

Era in possesso di cocaina, portato in camera di sicurezza
CATANIA
di
CATANIA – La polizia ha arrestato un 28enne per spaccio di stupefacenti. Lo hanno visto mentre rientrava a casa con fare sospetto, lo hanno intercettato e hanno trovato conferma: aveva 15 involucri contenenti cocaina. A casa, nel corso di una perquisizione, sono stati rinvenuti altri 90 involucri di polvere bianca, posti sotto sequestro. C’erano anche banconote di vario taglio, per un totale di 435 euro.

L’arresto è stato eseguito dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania in via Puglia. Alla vista degli agenti, avrebbe subito indossato il casco, nonostante fosse sceso dalla moto. Questo forse nel tentativo di non farsi riconoscere. Poi ha puntato dritto verso casa.

Il resto è la cronaca delle perquisizioni, personale e domiciliare. Il giovane è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.

