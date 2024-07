Vela, due palermitane campionesse mondiali Juniores 49er FX

Sofia Giunchiglia e Giulia Schio sono cresciute al Circolo Velico Sferracavallo

Inarrestabili. Ad un anno esatto dal secondo posto in classifica al campionato mondiale, le ‘’baby terribily’’ Sofia Giunchiglia e Giulia Schio vincono il 2024 Junior World Championship for 49er FX svoltosi a Vilagarcia de Arousa nella Galizia spagnola.

Cresciute al Circolo Velico Sferracavallo – e allenate dal coach Lorenzo Bianchini – Sofia e Giulia dallo scorso dicembre fanno parte del Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e continuano ad inanellare successi.

Il mondiale in Galizia è il terzo nella carriera delle sicilian blondies. Lo scorso anno si sono aggiudicate la medaglia d’argento mentre nel 2022 si sono classificate diciottesime. Una scalata verso la vetta che testimonia il forte impegno, la determinazione, il sacrificio e l’enorme talento della coppia di veliste siciliane. Nel loro palmarès anche il titolo di Campionesse italiane vinto nel 2022.

“Era l’obiettivo stagionale”

Tanta felicità ma anche tanta dedizione nel commento a caldo delle neo campionesse mondiali: “Siamo molto felici del risultato che era l’obiettivo primario della stagione. Un riconoscimento frutto dei tanti allenamenti ma anche dell’affiancamento alla squadra olimpica che ci ha permesso di ottenere questo risultato nel migliore dei modi. È stata una bellissima settimana con condizioni diverse che ci hanno impegnate in prove dure e anche molto tecniche. Per la prima volta nella nostra carriera sportiva abbiamo disputato tutte le prove previste. Adesso ci attendono i Campionati italiani e quindi continueremo ad allenarci e a rimanere concentrate”.

“Difficile esprimere a parole la felicità per questo risultato – dice il presidente Giuseppe Giunchiglia – che non fa che testimoniare il duro lavoro fatto in tutti questi anni. Sofia e Giulia hanno dimostrato una grande maturità e una crescita costante frutto di tantissimi sacrifici. Da padre e da presidente del Circolo non posso che ringraziare loro e il coach Lorenzo Bianchini da sempre al loro fianco. Un ringraziamento doveroso alla Federazione Italiana Vela e al Gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che hanno creduto in Sofia e Giulia continuando il percorso cominciato tantissimi anni fa al Circolo Velico Sferracavallo. Che sia l’inizio di una grande carriera”.