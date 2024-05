Venezia-Palermo, al “Penzo” c’è in palio la finale: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei tuoi allenatori per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B

Si decide tutto a Venezia. Il Palermo ha l’ultima chance di approdare in finale playoff di Serie B e per farlo dovrà vincere con almeno due gol di scarto questa sera allo stadio “Pier Luigi Penzo”. Nella semifinale di ritorno i rosanero sono ospiti della squadra di Vanoli nell’impianto sportivo dei lagunari che va verso il tutto esaurito.

La gara d’andata al “Barbera”, giocata lo scorso lunedì sera, è stata decisa da un gran gol di Pierini che ha quasi ammutolito tutti gli spettatori presenti (32.752). Il suo tiro a incrociare al minuto 62 del match ha battuto Desplanches (che forse poteva fare qualcosa in più, complice un leggero ritardo in chiusura di Lucioni) sancendo così la vittoria della compagine arancioneroverde.

E adesso arriva l’ultima chiamata per inseguire il sogno Serie A. I rosanero dovranno vincere con almeno due gol di scarto a causa delle posizioni in classifica al termine della regular season. Il Venezia è arrivato terzo e, oltre a giocare la semifinale di ritorno in casa, a parità di risultato passa per il miglior piazzamento in graduatoria (il Palermo è arrivato sesto).

“Abbiamo la voglio di crederci, nel calcio può succedere di tutto. Non abbiamo paura di affrontare questa partita. Andiamo con la voglia di provare a questa impresa che sappiamo sarà difficilissima”. Così Michele Mignani, tecnico dei rosa, ha presentato Venezia-Palermo nella conferenza stampa a due giorni dal match.

Venezia-Palermo, le probabili formazioni

Mister Vanoli sceglie ancora il 3-5-2, suo modulo di riferimento, e in difesa vengono confermati Idzes, Svoboda e Sverko. in mediana potrebbero esserci ancora Tessmann, Andersen e Busio, Gytkjaer e Pohjanpalo la coppia d’attacco. Sugli esterni dovrebbero agire Candela e Zampano.

L’allenatore del Palermo Michele Mignani proverà a dare una spinta più offensiva ai suoi tornando al 3-4-2-1. In porta va Pigliacelli per l’infortunio di Desplanches, con in difesa Graves, Lucioni e Nedelcearu. In mezzo al campo Segre e Ranocchia, Lund dovrebbe farcela sulla corsia mancina mentre dall’altra parte c’è Diakité. Brunori e Insigne, poi, alle spalle di Soleri.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Tessmann, Andersen, Busio, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjaer.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli; Graves, Lucioni, Nedelcearu; Diakité, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori; Soleri.