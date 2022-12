Veneziani lancia la tre giorni su Pasolini a Tao Arte

Al via un calendario ricco di appuntamenti. Previsto anche un concerto di Morgan

Tanti gli appuntamenti della giornata iniziale inseriti nel programma del Tao Christmas Fest 2022, la rassegna promossa ed organizzata dall’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con la consulenza artistica e tecnica della Fondazione Taormina Arte, in programma a Taormina dal 16 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Un cartellone ricco di attività, per la seconda edizione del festival realizzato all’interno del più ampio “Taormina Winter Festival”. Numerosi saranno infatti i concerti, le iniziative culturali e le mostre che avranno luogo nella splendida città siciliana. L’ingresso agli spettacoli è libero sino ad esaurimento dei posti.

L’inaugurazione del Festival è fissata il 16 dicembre, alle ore 16, nel Palazzo dei Congressi di Taormina alla presenza dell’assessore regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, del commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, Bernando Campo, del sovrintendente della stessa, Ester Bonafede e del direttore artistico, Beatrice Venezi.

“Si tratta – afferma l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato – di un appuntamento importante per la Sicilia. Un’iniziativa che intende affermare, ancora una volta, quanto la musica, le arti e la cultura in tutte le sue espressioni, siano sinonimo di crescita sociale e di aggregazione. Il nostro obiettivo – conclude l’esponente del governo Schifani – è promuovere l’identità turistica della Sicilia e rilanciare il territorio attraverso un’ampia offerta di spettacoli di qualità che fungano da attrattori per la destagionalizzazione del turismo”.

Il programma di Tao Christmas Fest 2022 per Taormina Winter Festival, che porta la firma del sovrintendente, l’arch. Ester Bonafede e del direttore artistico, il M° Beatrice Venezi, prende spunto, per i primi tre giorni, dal centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, con la proiezione di una selezione di film del regista, una mostra fotografica e, ancora, un confronto fra intellettuali, giornalisti, politici e artisti, sui temi affrontati in vita dal poeta che più di ogni altro ha suscitato il dibattito culturale in Italia. La rassegna prosegue con una intensa attività che vede protagonista la musica classica, jazz, swing, colonne sonore, canti e melodie tradizionali. Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, agli spettacoli di prosa e alla contaminazione tra le arti.

Sulla iniziativa interviene il sovrintendente della Fondazione Taormina Arte, l’arch. Ester Bonafede “La Fondazione Taormina Arte Sicilia con la sua missione istitutiva contribuisce all’arricchimento del settore culturale così importante per lo sviluppo sociale ed economico della Sicilia. Il progetto portato avanti dall’Assessorato Regionale Turismo, ed ora in continuità dall’Assessore Francesco Scarpinato, e l’avvento del Maestro Beatrice Venezi, che ha ridato grande vigore ed attualità al programma artistico che la Fondazione persegue attraverso questa stagione, trova espressione nella produzione di un’opera inedita quale è Invertiti. La rassegna è intensa per il susseguirsi di eventi, il primo dei quali incentrato sulla figura di Pasolini, ed appare estremamente attuale e sicuramente testimonianza della perduranza di quei valori di libertà ed indipendenza che Pasolini cercava di affermare. Cosa direbbe oggi Pasolini della società contemporanea? A tutti voi rivolgo la domanda nella speranza che questa Fondazione possa in tal senso diventare un nuovo manifesto di Avanguardie Artistiche”. Mentre il direttore artistico, il M° Beatrice Venezi afferma “Sono veramente felice di portare al pubblico di Taormina una stagione invernale con dei nomi di assoluto rilievo e una proposta pensata per tutte le diverse fasce di pubblico. Credo in una cultura inclusiva e accessibile e nella necessità di proporre uno standing culturale di alto profilo, obiettivo che intendo perseguire durante il mio mandato da Direttore artistico della Fondazione Taormina Arte. Spero, già attraverso questa prima manifestazione natalizia, di incuriosire il pubblico e di prepararlo a ciò che sarà la stagione estiva 2023”.

Tra gli eventi in programma il 16 dicembre, l’inaugurazione della mostra Pasolini/Pound Scatti da un’intervista a cura di Francesca Barbi Marinetti. Nata come integrazione visiva di grande suggestione per lo spettacolo teatrale Pasolini/Pound. Odi et amo è la documentazione fotografica della storica intervista televisiva di Pier Paolo Pasolini ad Ezra Pound del 1967, mandata in onda dalla RAI l’anno successivo. Sono riprodotti in mostra gli scatti eseguiti da Vittorugo Contino e uno tra i vari ritratti di Pound schizzati proprio da Pasolini mentre lo intervistava. Immagini divenute icone del confronto faccia a faccia tra due grandi Poeti, fino a quel momento ritenuti, anche da loro stessi, inconciliabili. Un momento intenso ed emblematico carico del valore di testimonianza di quell’ambivalenza dolorosa insita nella modernità, spaccata da solchi ideologici e qui superati in altezza da due giganti della letteratura capaci di tracciare un punto di riconciliazione delle loro divergenze nell’accettazione delle contraddizioni solo apparentemente insuperabili tra Vita e Poesia. Altro appuntamento importante è l’incontro alle ore 17.00 dal tema Lo Scandolo di Pasolini con Marcello Veneziani e letture e testi di Luca Violini per continuare alle ore 18.30 con la proiezione del film Il Fiore delle mille e una notte di Pier Paolo Pasolini del 1974. A chiudere la giornata del 16, il concerto per piano solo di Morgan, artista eclettico e poliedrico, la sua produzione abbraccia molti ambiti musicali: canzoni, colonne sonore cinematografiche e teatrali, regia di un’opera lirica, un audiolibro composto da un flusso continuo di oltre 5 ore di musica e parole; il suo lavoro inoltre concede molto spazio alla ricerca, dalla musica classica alla sintesi vocale.

Tao Christmas Fest 2022 prosegue con una intensa attività che vede protagonisti la musica classica, jazz, swing, colonne sonore, canti e melodie tradizionali. Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, gli spettacoli di prosa e le contaminazione tra le arti. Peculiarità della iniziativa è il coinvolgimento di relatori di primo piano, intellettuali e politici per una offerta culturale di ampio respiro e rivolta a tutte le fasce di pubblico: famiglie, studenti, appassionati e neofiti. La manifestazione nasce dunque allo scopo di incentivare l’attrattività esercitata dalla Città di Taormina anche in periodo invernale al fine di sviluppare attraverso gli eventi strategie di turismo sostenibile e soprattutto destagionalizzazione dell’attività turistica, offre, per il periodo del Natale, al turista che arriva in Sicilia, un’esperienza unica ed emozionale.

Il Natale è l’occasione per valorizzare, attraverso tale ricorrenza, le caratteristiche identitarie della città, anche attraverso il coinvolgimento dei territori limitrofi. Il Festival inoltre è rivolto ad un pubblico internazionale, gli eventi culturali e le animazioni musicali, gli spettacoli, le mostre, le conferenze e tutte le iniziative promozionali saranno attraversati e pervasi da istallazioni natalizie distribuite su tutto il territorio cittadino con particolare enfasi nel cuore di Taormina in un’ottica di destagionalizzazione ed animazione territoriale nel periodo delle festività del Natale. L’importante rassegna di eventi espositivi e culturali si pone infatti l’obiettivo di differenziare l’offerta turistica di una tra le mete più riconosciute ed ambite al mondo dai viaggiatori di tutti i tempi: Taormina.