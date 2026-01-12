Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò

Si trovano nell'ambasciata italiana a Caracas

Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela, è stato liberato. Lo ha annunciato stamattina il ministro degli esteri Antonio Tajani: “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas – si legge nel comunicato, pubblicato stamattina intorno alle 5 – L’ho appena comunicato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha sempre seguito la vicenda in prima persona. Ho parlato con i nostri due connazionali che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”.

Il messaggio della famiglia

“Alberto finalmente è libero!!! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione”, è il messaggio della famiglia Trentini, con l’avvocata Alessandra Ballerini.

“Tutti questi mesi di prigionia – continua il messaggio – hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili, adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie!”.

La felicità della premier Meloni

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha accolto con gioia la notizia della liberazione dei connazionali. “Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dalla presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”, ha aggiunto la premier.

