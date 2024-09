Venezuela, Tajani “Attenzione altissima”

ROMA (ITALPRESS) – “La mia attenzione e quella del governo sulla crisi in Venezuela continua a essere altissima. Ci siamo subito attivati per difendere la libertà di voto e il rispetto dei diritti. Chiediamo risultati elettorali trasparenti, la fine della repressione e la liberazione degli oppositori. Bisogna mantenere la pressione internazionale e continuare a garantire il sostegno all’opposizione, anche di più dopo l’esilio di Edmundo Gonzalez Urrutia”. Così il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, al question time alla Camera, rispondendo alle interrogazioni sulle iniziative in relazione alla legittimità del procedimento elettorale e al rispetto dei principi democratici in Venezuela.

