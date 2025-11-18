Vento e paura a Palermo: palo della luce crolla in via dell’Orsa Minore

E' finito su uno scooter parcheggiato

PALERMO – Momenti di paura stamattina a Palermo, dove un palo dlel’illuminazione pubblica ha ceduto, finendo sull’asfalto. Durante la caduta ha travolto uno scooter che era parcheggiato vicino al marciapiede e solo per puro caso non è finito sulle auto in sosta.

In quel momento il tratto che si trova a pochi metri dal ponte di Bonagia era molto trafficata, ma per fortuna nessun altro mezzo è stato coinvolto. I residenti e i commercianti della zona da tempo puntano il dito contro le condizioni dei lampioni lungo la via.

I residenti: “Tragedia sfiorata”

“Da mesi chiediamo una maggiore manutenzione, perché ad ogni forte pioggia o nelle giornate particolarmente ventose abbiamo spesso notato diversi pali pericolanti. Oggi si è sfiorata la tragedia, non vorremmo che la situaizone degenerasse”, dicono.

Gli interventi

Alberi sono invece stati messi in sicurezza lungo viale Regione Siciliana, in via Pitrè e a Partanna Mondello. Anche in questo caso, il forte vento delle ultime ore a Palermo, ha provocato cedimenti che hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Questi ultimi sono entrati ina zione anche in piazza Torrelunga, in via Brancaccio e dalle parti del centro commerciale Forum per cartelloni pubblicitari pericolanti.