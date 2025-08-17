Ventunenne in vacanza a Malta muore in un incidente

Aperto un fascicolo d'inchiesta

Un motociclista italiano di 21 anni, Maichol Di Nunzio, è morto in seguito a un incidente stradale a Pembroke, Malta. La polizia ha confermato che la vittima, rimasta gravemente ferita due giorni prima in Triq Sant Andrija, è deceduta all’ospedale Mater Dei. L’incidente sarebbe avvenuto il 14 agosto intorno alle 5:30 del mattino. Le prime indagini hanno rivelato che il giovane stava guidando una moto Kymco Agility quando ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro una barriera di cemento.

I soccorritori lo hanno assistito sul posto prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove è morto. Il giovane motociclista è la 19^ vittima della strada a Malta dall’inizio dell’anno. La magistrata Monica Borg Galea ha aperto un’inchiesta.