 Ventunenne in vacanza a Malta muore in un incidente
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Ventunenne in vacanza a Malta muore in un incidente

Aperto un fascicolo d'inchiesta
LE INDAGINI
di
1 min di lettura

Un motociclista italiano di 21 anni, Maichol Di Nunzio, è morto in seguito a un incidente stradale a Pembroke, Malta. La polizia ha confermato che la vittima, rimasta gravemente ferita due giorni prima in Triq Sant Andrija, è deceduta all’ospedale Mater Dei. L’incidente sarebbe avvenuto il 14 agosto intorno alle 5:30 del mattino. Le prime indagini hanno rivelato che il giovane stava guidando una moto Kymco Agility quando ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro una barriera di cemento.

I soccorritori lo hanno assistito sul posto prima di trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove è morto. Il giovane motociclista è la 19^ vittima della strada a Malta dall’inizio dell’anno. La magistrata Monica Borg Galea ha aperto un’inchiesta.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI