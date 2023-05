Venuti replica a Tranchida: “Non ha padrini? Era sostenuto dalla Lega”

Nervi tesi nel Pd

TRAPANI – “Tranchida dice di avere vinto a Trapani senza il Pd? Vero, ma dimentica di ricordare che nella sua coalizione, seppure sotto camuffate spoglie, c’era la Lega”. A dirlo è il segretario provinciale del Partito democratico di Trapani, Domenico Venuti, in risposta alle dichiarazioni di Tranchida.

Venuti: “Il Pd è stato mortificato”

“In questa competizione elettorale per Trapani il Pd è stato mortificato – ricorda Venuti -. Non è stato possibile correre con il nostro simbolo: alcuni dirigenti hanno obbedito a questo diktat, mentre altri hanno scelto strade diverse che poi hanno portato alla candidatura di un altro dirigente Pd Francesco Brillante. Tutto questo – ancora Venuti – ha fatto male al partito, mentre la segreteria provinciale e quella regionale avevano provato a lavorare per creare un qualcosa che desse al Pd la possibilità di esserci fino in fondo. Non è stato possibile – prosegue Venuti -, così come non è stato possibile neanche creare il gruppo consiliare negli ultimi cinque anni”.

“Tranchida non ha ‘padrini’? Forse qualcuno in Regione”

Il segretario del Pd trapanese poi conclude: “Tranchida dice di non avere ‘padrini’? Credo che qualche ‘padrino’ esista, magari qualcuno all’interno della Giunta regionale che gli ha consentito di vincere a scapito di Miceli”.