Verde urbano, boom di progetti in Sicilia: 245 domande ammesse

Savarino: "I fondi a disposizione ci consentono di finanziare i primi 70 progetti"

PALERMO – Risposta di rilievo da parte dei Comuni siciliani al bando della Regione per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. L’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi, che vede 245 enti locali idonei su un totale di 263 domande presentate.

L’iniziativa, finanziata inizialmente con 3,5 milioni di euro previsti dalla scorsa Finanziaria, consente di finanziare immediatamente i primi 70 progetti dell’elenco.

Interventi e fondi

I Comuni ammessi riceveranno fino a un massimo di 50 mila euro. I fondi sono destinati alla creazione e riqualificazione di polmoni verdi, orti e parchi urbani, inclusi giardini pensili e il recupero di aree abbandonate o a rischio incendi.

Le spese finanziabili includono la pulizia, lo sgombero, la messa in sicurezza e il consolidamento delle aree, l’acquisto e la piantumazione di alberi e piante, oltre alla fornitura di materiali ecosostenibili per l’arredo urbano. L’obiettivo è trasformare queste zone in nuovi punti di ritrovo per la comunità, specialmente per famiglie e bambini.

I prossimi passi

L’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, si è detta “felice che questa misura innovativa abbia riscosso un così grande successo”.

Savarino ha evidenziato la sensibilità delle amministrazioni locali nella rigenerazione delle aree verdi per prevenire incendi, mitigare gli eccessi termici e favorire l’assorbimento delle acque piovane.

Per dare copertura ai progetti in graduatoria non finanziati con lo stanziamento attuale, l’assessore annuncia un ulteriore sforzo: “I fondi a disposizione ci consentono di finanziare i primi 70 progetti, ma nella prossima Legge di Stabilità abbiamo previsto altri 5 milioni per arrivare fino a 170 interventi“.

I progetti ammessi, ha concluso l’assessore, “contribuiscono a combattere gli effetti dei cambiamenti climatici sul territorio, con un’attenzione per rendere le nostre città più a misura di famiglie e bambini”. La graduatoria completa è disponibile sul sito ufficiale dell’Assessorato.