“Verdesca o squalo”: ecco quali sono le differenze

Identikit dello squalo innocuo.

1' DI LETTURA

“Verdesca o squalo?”, chiedono in tanti. Ci sono differenze? La verdesca, come quelle avvistate negli ultimi periodi in Sicilia, è uno squalo, non pericoloso per l’uomo. Citiamo Wikipedia: “I calamari sono una preda importante per le verdesche, ma la loro dieta include anche seppie e polpi pelagici, nonché aragoste, gamberi e granchi”.

“È noto che le verdesche tendono a seguire le imbarcazioni – si legge su Kodami.it – e l’uomo incuriosite e attratte dai pesci, ciononostante sono squali poco aggressivi e abbastanza docili che di certo non riconoscono i bagnanti come una potenziale preda“.