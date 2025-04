Verrazzano Day, celebrazioni e impegno ben oltre i 500 anni

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Giovanni da Verrazzano – insieme al Comune di Greve in Chianti – celebra il Verrazzano Day edizione 2025. La ricorrenza arriva un anno dopo quella che la Fondazione ha promosso nel 2024 per ricordare i cinquecento anni dalla traversata del navigatore toscano.

Il cinquecentenario non ha segnato il punto d’arrivo per la Fondazione, che anzi ha preso lo slancio per promuovere una nuova attività di ricerca.

E’ stato pubblicato un nuovo volume, una raccolta di studi realizzati da rinomati accademici, molti dei quali provenienti dall’ateneo fiorentino. Questo lavoro va oltre la semplice celebrazione di Giovanni da Verrazzano, offrendo significativi contributi al progresso della storiografia su di lui e non solo. Si concentra su temi specifici, come il ruolo dei mercanti e dei navigatori fiorentini nel commercio con il Nuovo Mondo, l’evoluzione delle conoscenze cartografiche e antropologiche, e il contesto delle tre spedizioni di Verrazzano. Inoltre, si esplora il valore letterario dei suoi resoconti, comprese le famose lettere indirizzate a Francesco I nel 1524. Un gruppo di medici ha anche analizzato lo scambio di malattie tra europei e indigeni dovuto alla colonizzazione americana. Le esplorazioni di Verrazzano sono collocate nel contesto della politica marittima di Firenze durante i primi anni del Cinquecento.

Il volume approfondisce temi affascinanti come la letteratura di viaggio, il rapporto tra europei e indigeni, il significato politico e simbolico della cartografia e le ambizioni marinare di Firenze. Il libro, intitolato “Giovanni da Verrazzano, Studi per il Cinquecentenario”, è edito da Polistampa, Firenze.

Il Verrazzano Day 2025 è in programma giovedì prossimo, 17 aprile, come di consueto, sia nell’omonimo Castello che nel centro storico di Greve in Chianti. Il programma della giornata si aprirà alle 10,30 con la presentazione della nuova pubblicazione “Giovanni da Verrazzano. Studi per il cinquecentenario”, curata dal professor Leonardo Rombai assieme al presidente della Fondazione Luigi Giovanni Cappellini.

Intorno al libro si articolerà poi un simposio con la presenza degli autori che di fatto sono i maggiori esperti e studiosi del navigatore toscano, e che vedrà le conclusioni a cura del professore Formisano, uno degli esperti più autorevoli di Amerigo Vespucci, che con la sua presenza tende a sottolineare la grandezza del contributo fiorentino nell’epopea delle navigazioni verso il Nuovo Mondo.

Alle 13 seguirà l’omaggio agli studenti Grevigiani, vincitori del premio Michele Mazzarella per la loro sceneggiatura a tema.

Alle 16,30 la giornata celebrativa si trasferirà nella piazza Matteotti di Greve in Chianti, con un omaggio al monumento che ricorda Giovanni da Verrazzano e l’inaugurazione del pannello dedicatorio al Giardino dei Navigatori. Iniziativa, questa, realizzata in collaborazione con la città statunitense di Rehoboth Beach, nel Delaware, gemellata con Greve in Chianti.

Alle 17,30 il ritorno al Castello, con la conferenza sul tema “L’intitolazione del ponte a New York: Un capolavoro di diplomazia culturale”, a cura di Antonella Valoroso della Romeyne Robert and Uguccione Sorbello Foundation. “L’intervento della dottoressa Antonella Valoroso, accompagnato da una ricca documentazione fotografica, mostrerà come, sin dai primi decenni del Novecento, la figura di Giovanni da Verrazzano abbia suscitato un interesse crescente oltreoceano, sia all’interno delle comunità italoamericane della costa est che tra alcuni studiosi attivi negli Stati Uniti”, dice Giovanni Luigi Cappellini, Presidente della Fondazione da Verrazzano (nella foto).

A conclusione della giornata la cena a tema con protagonista la cucina “delle ‘Cento lire”, che proporrà ricette della nostalgia italo americana. Tutte le iniziative e gli incontri sono ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Quest’anno le attività della fondazione proseguono come sempre, ed è stato posto il tema della ricerca scientifica con la volontà di raccogliere nuovi contenuti di ricerca. Invitando per questo i migliori ricercatori nazionali e internazionali sul tema a dare il loro contributo questi personaggi, professori e studiosi hanno dato il materiale che sarà al centro dell’incontro 17 aprile e hanno offerto un importante spunto che raccolto in una pubblicazione edita da Polistampa suggellerà questo sforzo.

