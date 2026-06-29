Il centrosinistra si incontra a Palermo

PALERMO – È il giorno del vertice del campo progressista siciliano e Ismaele La Vardera lancia un messaggio agli alleati: nessuno scambio in vista delle elezioni regionali. Il leader di Controcorrente resta in campo per la presidenza della Regione e non accetta di ‘barattare’ la sua candidatura con la nomination di portabandiera alle elezioni comunali di Palermo.

La Vardera lancia messaggi agli alleati

Parole che arrivano con un post accompagnato da un selfie mentre La Vardera si trova in Transatlantico a Montecitorio. Una foto scattata poche ore prima che a Palermo i segretari regionali dei partiti che compongono il centrosinistra si incontrino per la prima volta dopo le ultime elezioni amministrative per aprire il cantiere che dovrà portare all’individuazione del candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

Ismaele La Vardera

La Vardera non ci sarà, anche perché si tratta di una riunione riservata ai segretari regionali. Per Controcorrente andranno il coordinatore regionale Gandolfo Lo Verde e il responsabile organizzazione del movimento Miguel Donegani, che ai presenti ribadiranno quanto La Vardera verga di suo pugno sui social. “Se qualcuno pensa di prendermi per ‘la gola’ non ha capito che il sogno che stiamo creando non lo puoi fermare alzando ‘il prezzo’ o la ‘posta’ – dice il deputato regionale -. Non sono interessato a carriere personali: voglio cambiare la Sicilia pur andando a fare il consigliere di quartiere”.

La Vardera: “Basta toto-nomi”

Un post che prende le mosse dagli ultimi sviluppi nel campo largo, con un possibile rimescolamento delle carte che porterebbe la ex Iena a correre non più per Palazzo d’Orleans ma per Palazzo delle Aquile. “Da giorni Controcorrente e il mio nome sono al centro del dibattito politico su tutti i giornali dell’Isola – osserva La Vardera -. Mi dispiace, perché ritengo che la Sicilia ci chiede di occuparci di problemi concreti, ed è stufa del toto-nomi. La discussione verte sul fatto, se io sia disponibile a fare un passo indietro in cambio di una candidatura a sindaco di Palermo, o posti blindati alla Camera o addirittura ruoli di governo a Roma.

La Vardera poi annuncia per il 5 e il 6 settembre gli Stati generali del suo movimento ad Agrigento, città simbolo del successo elettorale alle ultime Amministrative con la vittoria di Michele Sodano. “Presenteremo la nostra proposta di governo e le prime 5 cose che nel giro di 12 mesi dovrà fare il prossimo presidente della Regione. Parliamo di questo, perché altre discussioni non mi interessano – conclude – ma soprattutto offendono me e tutta la comunità che rappresento e che legittimamente sarà autorizzata a ‘sputarmi sul viso’ se io dovessi fare compromessi al rialzo per me, ma al ribasso per la Sicilia”.

Il vertice di oggi non sarà risolutivo della questione ma dalla riunione potrebbero venire fuori delle indicazioni più concrete sulle tappe di avvicinamento alle scadenze elettorali. Su tutte le primarie, strumento tirato in ballo ad ogni elezioni ma che spesso non è stato utilizzato con la necessaria convinzione.

Spunta l’ipotesi Cracolici

Nel campo largo, intanto, spunta anche il nome dell’esperto deputato del Pd Antonello Cracolici, che in questa legislatura ha guidato la commissione regionale Antimafia. “Ho tanto entusiasmo e amo la Sicilia – dice Cracolici in una intervista al nostro quotidiano -. A pensarci, mi tremano i polsi per la responsabilità, com’è giusto che sia. Ma nella mia vita non mi sono mai tirato indietro su nulla”.

Antonello Cracolici

E in vista dell’incontro di oggi, lunedì 29 giugno, anche Avs dice la sua con un post di Pierpaolo Montalto, portavoce regionale del cartello di sinistra insieme con Fabio Giambrone. Montalto rilancia il tema dell’unità della coalizione: “Siamo così sicuri che le siciliane e i siciliani vogliano vederci litigare sulla scelta della candidata o del candidato alla presidenza della Regione?”.

Le tre proposte di Avs

Per Avs “il campo progressista deve piuttosto garantire subito la massima unità, una coalizione larga ma credibile e un programma serio e coraggioso”. L’ala sinistra del campo progressista porterà tre proposte al tavolo di oggi pomeriggio: acqua pubblica “come bene comune e diritto sociale”; gestione dei rifiuti “liberata dalle brame di profitto dei privati”; rilancio degli investimenti nella sanità pubblica.

Abramo e il movimento Solidali

Emiliano Abramo, intanto, prosegue con il progetto del movimento Solidali, che sta raccogliendo diverse esperienze del mondo civico e degli amministratori locali. Solidali sarà presentato ufficialmente a Palermo domani, martedì 30 giugno.