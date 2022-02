Vertice in Prefettura: “Maggiori controlli sulle aree rurali”

Riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Stamane si è svolta in Prefettura la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicata alla pianificazione dei servizi interforze di vigilanza e controllo a tutela della produzione agrumicola e del lavoro legale.

All’incontro sono intervenuti il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Dirigente del Compartimento e della Sezione Polizia Stradale, il Responsabile Ripartimentale delle Foreste nonchè i Sindaci dei Comuni delle zone di produzione agrumicola delle aree rurali del territorio metropolitano, le Associazioni di categoria e il rappresentante del Consorzio IGP Arancia Rossa.

Nel corso della riunione gli interventi dei Sindaci e dei rappresentanti dei produttori agricoli, hanno consentito di acquisire un monitoraggio del fenomeno dei furti di agrumi alla ripresa della campagna di raccolta.

Nell’occasione, gli intervenuti pur esprimendo apprezzamento per le attività finora svolte dalle Forze di Polizia e per i risultati raggiunti, hanno auspicato il potenziamento dei servizi anche con specifico riferimento alle attività di vendita.

Il confronto ha consentito di condividere iniziative volte a mettere a sistema un’attività di complessiva implementazione dei servizi interforze di controllo del territorio rurale, a tutela sia della produzione agricola, sia a salvaguardia del lavoro legale per la prevenzione e il contrasto del caporalato, delle intermediazioni illegali di manodopera e del lavoro nero.

Come ha messo in luce il Prefetto, infatti, i due fenomeni si evidenziano spesso in modo congiunto e il contrasto agli stessi richiede sinergia, con un lavoro di squadra di tutto quello che c’è sul territorio.

In tale ottica, vengono riproposti, e intensificati, anche per l’anno in corso, i moduli organizzativi interforze di controllo e vigilanza delle aree rurali, in particolare di quelle vocate alla produzione agricola, con l’intervento della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Polizie Locali dei Comuni interessati, del Corpo Forestale della Regione, della Polizia Stradale.

Tali interventi di controllo saranno pianificati in sede di Tavolo tecnico presso la Questura e si avvarranno dell’esperienza già praticata nei periodi precorsi utilizzando la mappatura delle criticità territoriali degli snodi viari e delle zone rilevanti ove concentrare in maniera mirata le iniziative di vigilanza.

Le iniziative di vigilanza e controllo, come nei periodi precedenti, non si limiteranno alle zone di produzione ma si estenderanno anche alla filiera di distribuzione e di vendita del prodotto, al fine di salvaguardare l’economia di mercato e garantire il tracciamento dei prodotti agricoli a tutela dei consumatori.

In questa attività sono chiamati a intervenire prioritariamente i Corpi di polizia Municipale che pianificheranno controlli sia con riguardo al commercio ambulante sia sulle aree mercatali, ove il prodotto rubato confluisce. Per il controllo della filiera e della tracciabilità dei prodotti ci si avvarrà anche del contributo della Nucleo regionale del Corpo forestale all’uopo specializzato.

Per agevolare le attività di prevenzione delle Forze dell’Ordine, nelle diverse forme, il Prefetto ha, quindi, richiesto il contributo delle associazioni di categoria affinchè sensibilizzino i produttori alla collaborazione e alla denuncia degli illeciti perpetrati.

Ciò consentirà, infatti, come ha sottolineato il Prefetto, di orientare meglio e in maniera mirata i servizi di controllo del territorio.