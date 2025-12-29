Messina, il centrodestra serra i ranghi: “Proposta unitaria per la città”

Vertice di coalizione in vista delle Amministrative

MESSINA – Il centrodestra messinese prova a blindare l’unità in vista delle prossime sfide elettorali. I rappresentanti locali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Grande Sicilia-Mpa e Udc si sono riuniti per definire una piattaforma programmatica comune, mettendo nero su bianco l’intenzione di costruire un’alternativa amministrativa che parta direttamente dal territorio, lontano da quelle che definiscono “logiche calate dall’alto”.

L’affondo contro le “ingerenze”

Il messaggio politico è netto e punta a rivendicare l’autonomia della classe dirigente locale. “Messina deve tornare ad essere protagonista, guidata da chi la vive, la conosce e la ama, non da chi pensa di volerla utilizzare esclusivamente per i propri fini elettorali – politici”, si legge nella nota congiunta diffusa al termine dell’incontro. I partiti ribadiscono la volontà di evitare “utilizzi strumentali” della città, puntando su un’alleanza definita “autenticamente messinese” per restituire al Comune una guida capace di scelte coraggiose.

Sviluppo e innovazione

Al centro del confronto ci sono i grandi investimenti che interessano l’area dello Stretto, visti come un’occasione irripetibile per il rilancio economico e occupazionale. “Messina ha tutte le carte in regola per diventare un motore di sviluppo per l’intera regione – spiegano i rappresentanti della coalizione – ma servono visione, competenza e una forte apertura all’innovazione”. Secondo il centrodestra, la crescita della città non può essere “improvvisata né delegata a chi dall’esterno cerca di gestirla dando indicazioni ai propri militanti”, ma deve scaturire da un coinvolgimento diretto del tessuto sociale e produttivo.

“Messina ai messinesi”

L’obiettivo dichiarato è quello di presentare un programma concreto già prima della tornata elettorale, aprendo il dialogo con movimenti civici e associazioni di categoria a partire dall’inizio del nuovo anno. La coalizione chiude con un appello all’orgoglio locale: “Messina merita di più. Merita una classe dirigente che guardi avanti senza condizionamenti e che lavori esclusivamente per il bene della comunità. Messina è dei messinesi”.