Via Capo Passero, il pusher con la radio per comunicare con le vedette

Un altro blitz a San Giovanni Galermo

CATANIA – I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne catanese per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, nel quartiere di San Giovanni Galermo.

I militari hanno scoperto un insolito via vai di persone di tutte le età presso una palazzina di via Capo Passero, dove si stava “organizzando” con ogni probabilità l’ennesima piazza di spaccio. I carabinieri hanno deciso di attendere il buio per avvicinarsi alla zona interessata e hanno atteso il momento più opportuno per fare scattare il blitz.

Nella prima serata, approfittando di un momento di distrazione dello spacciatore, fermo all’esterno dell’edifico sotto i porticati mentre era intento a contare le dosi di droga rimaste nel suo borsello, i carabinieri sono passati all’azione, raggiungendolo in pochi istanti, bloccando ogni suo possibile tentativo di fuga.

Scattata, subito la perquisizione, la stessa ha permesso ai Carabinieri di recuperare una trentina di dosi di cocaina nonché una radio con cui poteva comunicare con le vedette sparse per tutto l’isolato.

La sostanza stupefacente e la radio sono state sequestrate mentre il pusher è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.