“Via Ciaculli, via al ripristino di tetti e alla messa in sicurezza”

Il presidente Federico: "Grazie all'amministrazione e all'assessore Orlando"

“Oggi iniziano i lavori di intervento straordinario per il ripristino tetti e messa in sicurezza del condominio di via Ciaculli 24, scale E F G H. Finalmente dopo tanto tempo di disagi e di voci inascoltate questa amministrazione sta dando seguito, per com’è giusto, ai reali bisogni degli stessi residenti. Si ringrazia l’amministrazione comunale e l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando per la risoluzione tempestiva in meno di un anno dal suo insediamento del problema. Finalmente si pone fine a una vergogna inascoltata”. Lo dichiara Giuseppe Federico, presidente della seconda Circoscrizione.