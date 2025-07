Via D’Amelio, torna anche quest’anno la veglia degli scout

Fu la madre di Paolo Borsellino a volerla

PALERMO – Anche quest’anno, come tutti gli anni, la sera del 18 luglio, a partire dal primo anniversario della strage di via D’Amelio, nel 1993, per volere della mamma di Paolo Borsellino, gli scout organizzano una veglia di preghiera ed una celebrazione eucaristica la sera della vigilia.

E’ il punto di arrivo di una campo di formazione di otto giorni dal titolo “Cantiere della legalità RYS-veglia-Ti sentinelle di memoria operante”, per scout di varie parti della Sicilia e d’Italia della branca RS (17-20 anni).

Al termine della veglia, che è una performance artistica meditativa, seguirà la celebrazione eucaristica in memoria delle vittime presieduta da P. Francesco Cavallini sj A.E. Agesci Zona Concadoro.