Via libera all’ordinanza per la pedonalizzazione di Mondello

Il provvedimento parte quest'anno in via sperimentale

PALERMO – E’ stata emanata oggi l’ordinanza dell’Ufficio Traffico del Comune di Palermo sulla pedonalizzazione di alcune strade della borgata marinara di Mondello per migliorare la vivibilità dell’importante destinazione balneare e turistica. Il provvedimento ha carattere sperimentale annuale e, quindi, entrerà in vigore ogni anno senza bisogno di ulteriori atti, a regime dall’ 1 giugno al 30 settembre.

Il provvedimento riguarda la delimitazione dell’area pedonale lungo Viale Regina Elena nei tratti compresi tra la via degli Oleandri e la via Anadiomene e tra la via Circe e la via Teti, con apposita collocazione dei dissuasori a protezione dell’area pedonale. La porzione iniziale di viale Regina Elena fino a via degli Oleandri cambierà il senso di marcia per aumentare la sicurezza stradale e ridurne l’utilizzo al limitato supporto delle attività presenti.

Per la ZTL dell’intera area delimitata dalle vie Torre di Mondello, Piazza Mondello, Via Piano di Gallo, Via G.ppe Pavone, Via Gallo e Via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse essa sarà attiva dalle ore 20,00 alle ore 24,00 e dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi. “Il provvedimento – dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Maurizio Carta – tiene conto delle risultanze dei lavori del tavolo tecnico, presieduto dal capo di gabinetto, composto dai diversi rami e funzioni del Comune di Palermo.

Per agevolare la vivibilità del lungomare di Mondello, la decisione di pedonalizzare la via Regina Elena per una sua ampia estensione di circa un chilometro, a meno di alcune piccole parti funzionali alla viabilità locale, e l’attivazione di un’ampia ZTL a tutela delle attività serali dell’area della piazza è una importante decisione politica e tecnica che esalta la vocazione della borgata marinara”.

Zacco e Meli: “Intrapresa la strada del dialogo”

“Con l’emanazione dell’ordinanza che regolerà il traffico della borgata marinara di Mondello durante la stagione estiva, finalmente si è intrapresa la strada del dialogo tra l’amministrazione comunale, la circoscrizione e le associazioni che rappresentano gli operatori commerciali, un nuovo metodo di lavoro fondato sulla condivisione delle diverse opinioni e sulla partecipazione dei soggetti interessati dal provvedimento”, dichiarano i consiglieri comunali Ottavio Zacco e Catia Meli che proseguono: “Confidiamo nelle scelte che ci siamo assunti come rappresentanti delle istituzioni, certi che saranno apprezzate dai residenti, dai cittadini, dai turisti e dagli operatori economici”.